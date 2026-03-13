Război în Orientul Mijlociu. Bază militară franceză lovită de dorne iraniene
Război în Orientul Mijlociu. Bază militară franceză lovită de dorne iraniene
Războiul din Orientul Mijlociu nu dă semne că s-ar opri prea curând. Iranul a lovit cu drone kamikaze o bază militară franceză situată în apropierea unui aeroport din nordul Irakului. În urma atacului, șase soldați francezi au fost răniți. De asemenea, un avion militar al SUA s-a prăbușit în Irak, potrivit armatei americane. Oficialii au transmis că este vorba despre o aeronavă de realimentare în zbor. În plus, armata israeliană a anunțat un val de atacuri la scară mare asupra Teheranului.
Armata americană a transmis că un avion de realimentare s-a prăbușit în Irak.
Potrivit oficialilor SUA, două aeronave au fost implicate în incident. Cea de-a doua a aterizat în siguranță în spațiul aerian aliat. În prezent se desfășoară operațiuni de salvare.
O bază militară franceză din Irak a fost bombardată de drone kamikaze. Atacul a vizat obiectivul militar comun utilizat de Franța și forțele armate din regiunea Kurdistan.
Armata Franței a confirmat atacul și a transmis că soldații răniți, care erau implicați în antrenamente anti-teroriste alături de partenerii irakieni, au fost duși la cel mai apropiat centru medical.
De asemenea, sediul unei bănci din Dubai a fost ținta rachetelor iraniene după ce compania respectivă a decis să păstreze doar o singură sucursală în Dubai.
Citește și:
- 12:58 - AEP: 1.130 de concedii medicale, în perioada 2023 - 2026
- 09:01 - Titus Corlățean și-a depus candidatura pentru funcția de secretar general adjunct al Consiliului Europei
- 08:53 - Bolojan, explicații după ce i-a ținut pe jurnaliștii români la gardul Guvernului, dar pe cei ucraineni i-a lăsat în clădire
- 08:45 - Explozii la mai multe baze aeriene rusești din Krasnodar Krai, în urma unui posibil atac ucrainean în regiunea Mării Negre
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News