Politica· 1 min citire

PSD vrea la guvernare fără PNL și USR. Noile condiții puse de social-democrați - SURSE

10 iun. 2026, 11:30
PSD

PSD

Realitatea de BotosaniArticol scris de Realitatea de Botosani
Sursă: realitatea.net

PSD pune condiții și n-ar mai vrea guvernare cu PNL si USR. Pe surse citate de Realitatea Plus, PSD și-ar fi exprimat poziția de a nu mai colabora într-o formulă de guvernare, dar își doresc în continuare un guvern pro-occidental.

Reacția vine după ce PNL și USR au anunțat și ele că nu mai doresc să facă parte din nicio formulă de guvernare alături de social-democrați.

Tot pe surse a apărut informația că președintele Nicușor Dan ar intenționa să propună o nouă variantă de guvern al fostei coaliții, în cazul în care Eugen Tomac nu reușește să mobilizeze suficiente voturi pentru formula de cabinet tehnocrat.

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