Imagini cu averile directorilor din industria de armament săltați de DNA. Unul dintre ei avea circa 500.000 de euro în casă – FOTO

Publicat 24 iul. 2026, 13:17 Actualizat 24 iul. 2026, 13:20 Sursă Realitatea.Net

Procurorii DNA au publicat imagini spectaculoase de la perchezițiile pe care le-au făcut în locuințele și birourile celor trei directori din industria de apărare care au fost reținuți vineri dimineață. În fotografii apar sume uriașe de bani, în euro, precum și ceasuri de lux.

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