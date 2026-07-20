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Politica· 1 min citire
Liderii fostei coaliții, chemați din nou de președinte la Palatul Cotroceni mâine. PNL pune noi condiții -SURSE
FOTO: Presidency
Publicat20 iul. 2026, 10:08
SursăRealitatea PLUS
Președintele Nicușor Dan ar urma să convoace, marți, la Palatul Cotroceni, liderii partidelor din fosta coaliție la o nouă rundă de negocieri privind formarea viitorului Guvern, potrivit surselor Realitatea PLUS. Consultările au loc pe fondul blocajului politic prelungit și al presiunilor pentru instalarea cât mai rapidă a unui Executiv cu drepturi depline.
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