Lider PSD, despre criza politică: ”Depășește disputa dintre partide. Scoate la iveală o vulnerabilitate majoră a arhitecturii constituționale”

Publicat 20 iul. 2026, 11:16 Sursă Realitatea.Net

Mihai Fifor, deputat PSD și fost ministru al Apărării, a declarat luni că actuala criză guvernamentală depășește cu mult disputa dintre partide, apreciind că aceasta evidențiază o „vulnerabilitate majoră” a arhitecturii constituționale a României, care trebuie corectată.

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