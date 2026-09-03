Lucian Mușat (deputat AUR): „Reducerea accizei, un paravan pentru ca statul să ia și mai mulți bani din buzunarele românilor”

Publicat 3 sept. 2026, 13:55 Actualizat 3 sept. 2026, 14:26

Deputatul AUR Lucian Mușat acuză Guvernul Bolojan de pasivitate în gestionarea crizei carburanților și susține că reducerea temporară a accizei este doar o măsură de fațadă care nu oprește scumpirile generalizate de la pompă. Parlamentarul atrage atenția că statul încasează aproape jumătate din prețul fiecărui litru de combustibil prin TVA și acciză, profitând de criză pentru a colecta mai mulți bani la bugetul de stat.

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