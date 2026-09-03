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Politica· 1 min citire
Consultările pentru guvern sunt blocate, liderii politici nu au fost chemați la Cotroceni - SURSE
Ilie Bolojan și Nicușor Dan
Publicat3 sept. 2026, 11:19
SursăRealitatea PLUS
Consultările pentru formarea noului guvern sunt în aer. Deși Nicușor Dan a anunțat noi consultări în jurul datei de 1 septembrie, au trecut deja câteva zile și partidele încă nu au fost chemate la Cotroceni, potrivit surselor politice citate de Realitatea Plus.
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