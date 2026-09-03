Prognoza pentru iarna 2026-2027 în Europa: temperaturi peste normal și mai multe ploi decât ninsori

Iarna 2026-2027 ar putea fi mai caldă decât în mod obișnuit în mare parte din Europa, iar în zonele joase ploile ar putea fi mai frecvente decât ninsorile. La munte, în schimb, cantitățile mai mari de precipitații ar putea aduce mai multă zăpadă.
Iarna 2026-2027 ar putea aduce în Europa temperaturi peste valorile normale, ceea ce înseamnă că în zonele de câmpie și la altitudini joase ploile ar putea fi mai frecvente decât ninsorile. În regiunile montane, situația poate fi diferită, deoarece cantitățile mai mari de precipitații ar putea aduce mai multă zăpadă.
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Perspectivele climatologice actuale indică mai întâi o lună septembrie mai caldă și mai secetoasă decât în mod obișnuit, după care vremea ar urma să se schimbe. Din noiembrie, condițiile pot deveni mai umede, iar pentru intervalul decembrie-februarie sunt prognozate precipitații peste normal.
Cum ar putea fi iarna 2026-2027 în Europa?
Prognozele actuale indică o iarnă cu temperaturi peste media perioadei în multe regiuni europene. Acest lucru nu înseamnă că episoadele de ger sau ninsoare vor lipsi, ci că, în ansamblu, temperaturile ar putea fi mai ridicate decât cele obișnuite pentru sezon.
În zonele joase, aerul mai cald ar favoriza ploi mai frecvente în locul ninsorilor. În schimb, la altitudini mai mari, unde temperaturile rămân suficient de scăzute, precipitațiile suplimentare ar putea însemna cantități mai mari de zăpadă.
Schimbarea ar urma să devină mai vizibilă din noiembrie, iar intervalul decembrie-februarie este indicat în prezent ca fiind mai umed decât în mod obișnuit.
De ce ar putea crește cantitatea de precipitații din această toamnă?
Un rol important îl au temperaturile neobișnuit de ridicate ale Mării Mediterane și Mării Adriatice. Apa foarte caldă favorizează evaporarea și trimite mai multă umezeală în atmosferă, ceea ce poate alimenta furtuni și episoade de precipitații abundente.
După lunile secetoase recente, vremea ar putea începe să se schimbe din octombrie. Cantitatea mare de energie acumulată în mările din sudul Europei poate favoriza ploi torențiale, furtuni și, atunci când temperaturile permit, ninsori.
Acest mecanism poate duce și la apariția unor episoade meteorologice severe, chiar dacă temperaturile medii rămân peste valorile normale.
De ce este sudul Europei expus unui risc ridicat de viituri rapide?
Temperaturile extreme din timpul verii au încălzit puternic Marea Mediterană, transformând-o într-o sursă importantă de energie și umezeală pentru sistemele atmosferice.
Din acest motiv, lunile septembrie și octombrie pot aduce furtuni puternice, ploi torențiale și viituri rapide, în special în sudul Europei. Riscul crește atunci când cantități foarte mari de precipitații cad într-un interval scurt de timp.
Astfel, o toamnă și o iarnă mai calde nu înseamnă neapărat o vreme mai liniștită. Din contră, temperaturile ridicate ale mărilor pot furniza energia necesară unor fenomene mult mai violente.
Evoluția vremii este influențată și de intensificarea fenomenului El Niño, produs atunci când apele din estul Oceanului Pacific ecuatorial se încălzesc peste valorile obișnuite. Fenomenul poate modifica circulația atmosferică și tiparele meteorologice în numeroase regiuni ale lumii.
Organizația Meteorologică Mondială avertizează că actualul El Niño continuă să se intensifice și ar putea deveni unul dintre cele mai puternice observate vreodată. Un asemenea fenomen favorizează creșterea temperaturii medii globale și poate amplifica riscul unor evenimente meteorologice extreme.
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Potrivit datelor prezentate, și Comisia Europeană indică posibilitatea ca El Niño să contribuie la temperaturi peste normal în Europa în această toamnă, iar efectele încălzirii să continue până în primăvara următoare.
Ar putea deveni 2027 cel mai cald an înregistrat vreodată?
Specialiștii urmăresc cu atenție combinația dintre un El Niño foarte puternic și încălzirea produsă de schimbările climatice. Cele două fenomene acționează simultan asupra temperaturilor globale și pot favoriza atingerea unor noi recorduri.
În acest context, există temeri că 2027 ar putea deveni cel mai cald an înregistrat la nivel global, dacă actualele tendințe se mențin.