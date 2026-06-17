Liberalii din tabăra lui Bolojan, întâlnire de taină la un restaurant de lux. Ce strategii fac în plin război politic FOTO/VIDEO

Apropiații premierului demis s-au strâns la un restaurant de lux din Capitală să stabilească noi strategii, în timp ce Adrian Veștea negociază cu parlamentarii formarea noului Guvern. Întâlnirea de taină a avut loc în plin război intern în PNL, după desemnarea lui Veștea ca premier, decizie care a dus partidul în pragul unei rupturi.
Disperare în tabăra lui Bolojan, se fac strategii și la local
Mircea Abrudean, președintele Senatului, și Florin Birta, primarul municipiului Oradea, considerați cei mai buni prieteni ai premierului demis, s-au numărat printre liderii PNL care au participat la întâlnirea ce a avut loc la restaurantul de lux din Capitală, cu specific italian.
Liderii liberali au stat într-o zonă mai restrânsă și au servit mai multe delicatese, iar în imaginile surpinse de paparazzi, apar pe masă și sticle de vin.
De la reuniunea de taină nu au lipsit nici liberalii Daniel Fenechiu, Gheorghe Falcă și Arina Moș.
La un moment dat, Abrudean și Birta au fost surprinși în toiul unei discuții, chiar în fața localului select.
Întâlnirea are loc în contextul în care, după desemnarea lui Adrian Veștea ca premier de către Nicușor Dan, decizie luată peste capul lui Ilie Bolojan, au apărut tensiuni în interiorul PNL.
Se caută o variantă prin care Bolojan să nu fie mazilit de propriul partid
În paralel, președintele caută la Palatul Cotroceni soluții pentru învestirea noului Guvern, iar liderii PNL, USR și UDMR încearcă să găsească o variantă prin care Bolojan să nu fie mazilit de propriul partid după ce s-a agățat de putere.
Planul celor trei partide ar prevede ca cei trei lideri să îi ceară lui Nicușor Dan fie să-i dea mandatul de premier lui Sorin Grindeanu, fie să accepte un guvern minoritar PNL-USR-UDMR cu Alexandru Nazare sau Mircea Abrudean premier, guvern minoritar sprijinit de PSD din Opoziție.