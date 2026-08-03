Advertising
Actualitate· 2 min citire
Arad: Trafic în creştere şi măsuri de fluidizare în vestul ţării; mulţi români din Europa vin în concedii
Poliția de Frontieră
Publicat3 aug. 2026, 11:42
Sursărealitatea.net
Principalele drumuri din zona de vest a ţării sunt aglomerate în această perioadă, mai ales pe sensul de intrare în ţară, în contextul în care mulţi români stabiliţi în ţări europene vin acasă în luna august pentru petrecerea concediilor alături de familii, iar autorităţile au luat măsuri pentru fluidizare.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:41O adolescentă de 17 ani, din Covasna, a lovit un polițist în cap cu o bâtă
- 13:20Dunărea scade cu 2–3 centimetri pe zi: Apele Române pregătesc scufundarea a patru barje pentru a asigura răcirea reactorului
- 13:16ANI trage un semnal de alarmă în Parlament: 22 de aleși găsiți în conflict de interese au rămas în funcții
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News