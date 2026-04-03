Haos la Pentagon. Șeful Armatei americane și doi înalți ofițeri, îndepărtați la solicitarea secretarului de stat Pete Hegseth

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, i-a cerut generalului Randy George să demisioneze din funcţia de şef al Statului Major al armatei, în plin război împotriva Iranului, Un oficial a confirmat informaţia transmisă inițial de CBS News, conform căreia generalului George i s-a cerut să se pensioneze imediat.

Potrivit presei americane, secretarul Apărării al SUA, Pete Hegseth, a concediat alți doi oficiali militari de rang înalt, pe lângă șeful Statului Major al Armatei SUA, Randy George, potrivit AFP

Ar fi vorba de generalul David Hodne, șeful Comandamentului pentru Transformare și Instruire al Armatei SUA, și generalul-maior William Green Jr, șeful Corpului de Capelani al Armatei. Ambii ar fi fost eliberați din funcții, potrivit unor articole publicate în The Washington Post și în publicația militară Stars and Stripes.

Comitetul Șefilor de Stat Major Interarme i-a adus un omagiu șefului de stat major al Armatei, Randy George, care își încheie mandatul, sugerând o fractură între Pentagon și Administrația Trump pe tema războiului din Iran.