De la „pace rapidă” la „nu e grabă”. Donald Trump își schimbă discursul despre Iran
Donald Trump
Donald Trump a transmis un nou mesaj privind tensiunile dintre Statele Unite și Iran, afirmând că nu există o urgență pentru încheierea unui acord de pace, la doar o zi după ce susținea că situația poate fi rezolvată rapid.
Liderul american a declarat că Washingtonul analizează mai multe opțiuni și a făcut referire inclusiv la situația din Strâmtoarea Ormuz, zonă strategică pentru transportul global de petrol.
În același timp, Trump a reiterat că armata americană este pregătită pentru o intervenție de amploare dacă negocierile nu avansează în direcția dorită de administrația de la Washington.
Președintele american a afirmat că Iranul ar fi interesat de un acord și a insistat că un eventual progres diplomatic ar putea avea efecte inclusiv asupra pieței energetice.
Totodată, liderul de la Casa Albă a lăsat să se înțeleagă că o decizie privind eventuale acțiuni militare ar putea fi luată în următoarele zile.
Între timp, Garda Revoluționară iraniană a avertizat că un nou atac american ar putea extinde conflictul dincolo de regiune, alimentând și mai mult tensiunile dintre cele două state.
Citește și:
- 15:50 - Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 21:39 - Jaqueline Cristian continuă forma excelentă. Recompensa uriașă după calificarea în sferturile turneului de la Strasbourg
- 21:05 - Mesaj de la Budapesta pentru România. Peter Magyar vrea o alianță regională mai puternică
- 20:47 - Analiză Daniel Udrescu: Cum CCR a nedreptățit magistrații
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News