George Simion, dezvăluiri explozive de la întâlnirea cu Nicușor Dan. Planul AUR pentru guvernare și rolul lui Călin Georgescu Liderul AUR, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”

George Simion a oferit, în exclusivitate la Culisele Statului Paralel, într-un dialog cu Anca Alexandrescu, detalii din întâlnirea pe care delegația AUR a avut-o la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan. Liderul suveranist a vorbit despre obținerea unei majorități parlamentare, despre planul AUR de a prelua guvernarea și despre coordonarea cu Călin Georgeescu.

Simion: „La întâlnirea cu Nicușor Dan l-am întrebat despre raportul privind anularea alegerilor”

George Simion: „La întâlnirea cu Nicușor Dan l-am întrebat despre raport. Am vorbit foarte multe lucruri într-un timp scurt. Nu vreau să jignesc și nu este cazul aici să dau prea multe detalii. Am amintit inclusiv de raportul privind anularea alegerilor și promisiunile de transparență făcute în urmă cu un an și se pare că doar noi ne-am preocupat să fie transparență. Pe de altă parte, de când este Nicușor Dan președinte, am văzut că nu mai sunt publice declarațiile de avere ale demnitarilor.”

Simion: „Nu am votat contra americanilor. Nimic mai fals”

Moderatoarea emisiunii l-a întrebat direct pe liderul AUR dacă șeful statului le-a spuns în față că sunt "extremiști?”

George Simion: „Nu, a apărut că a uitat acest aspect, sper să-i țină Dumnezeu năravul. Noi ne-am dorit o discuție pe fond. S-a adus ca replică faptul că am fi votat contra prezenței americane la Mihail Kogălniceanu. Nimic mai fals. Noi nu am fiu ce am vrut să știm și acum nu ni s-au dat explicații de ce a trimis Nicușor Dan acel vot în Parlament și nu am votat deloc pentru că eram în necunoștință de cauză și iată că se dovedește că am făcut foarte bine. Ce au vrut ei să demonstreze prin aducerea acelui proiect în Parlament a fost că am fi noi împotriva americanilor. Nimic mai fals. Vedeți și atitudinile constante pe care le-am avut noi ca partid încă de la înființare în direcția susținerii politicilor lui Donald Trump, politicilor MAGA.”

Simion: „Este cazul ca suveraniștii să renunțe la dezbinare între ei”

Discuția a ajuns și la relația cu fostul candidat prezidențial blocat de sistem, Călin Georgeescu.

Anca Alexandrescu: „S-a vorbit despre domnul Călin Georgeescu?”

George Simion: „Inclusiv despre domnul Călin Georgeescu am discutat, nu vreau să fac acum mai multe comentarii, pentru că nu este cazul, nu este cadrul. Așteptăm, mai avem un plan complex, bine pus la punct, la fiecare etapă a desfășurării și va trebui ca adevărul să triumfe.”

Întrebat dacă planul este agreat cu Georgeescu, Simion a transmis un mesaj către tabăra suveranistă:

„Eu cred că i-am băgat prea mult în seam[, timp de un an, un an și ceva, pe unii care nu știu decât să dezbine. Și profit de faptul că am intrat în emisiunea dumneavoastră pentru a face un apel la foarte mulți suveraniști care se lasă cuprinși de o febră. Este cazul să renunțăm la dezbinare între noi, dușmanul e în afara cetății, exact ca în pildele Iliada și Odiseea cu Troia. Dacă nu lăsăm caii troieni printre noi, nu vor reuși să ne dezbine. Noi trebuie să ne preocupăm de felul în care au fost anulate alegerile, de descreditarea ședinței CSAT, de felul în care Parchetul General nu vrea să cerceteze toate plângerile penale, inclusiv plângerea mea penală.”

Simion: „Dacă Nicușor Dan ne spunea că nu va fi de acord cu AUR, îi ceream demisia”

Anca Alexandrescu: „V-a spus în față că nu va desemna niciodată un premier de la AUR?”

George Simion: „Nu, altfel m-aș fi văzut și pe mine spunând că trebuie să-și dea demisia. De altfel aș fi făcut lucrul ăsta dacă știam că avem 233 de voturi în Parlament pentru acest lucru.”

Liderul AUR a vorbit despre o posibilă schimbare de atitudine la Cotroceni.

„Poate este un prim pas pentru ca domnul Nicușor Dan să-și revină. Noi avem suficientă răbdare, am înțeles că trebuie să ajungem la o reconciliere națională și de aceea nu am fost virulenți, așa cum ne știau toți. Asta nu înseamnă că batem palma cu dușmanul, asta înseamnă că noi trebuie să ne vedem de planul nostru și să revenim la democrație și să se facă dreptate. Se va face dreptate, să nu vă îndoiți, mergem până la capăt.”