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Dominic Fritz atacă dur AUR: „Nu este anti-sistem. Acum are misiunea să-l ducă pe Grindeanu la Palatul Victoria”

Dominic Fritz

Dominic Fritz

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 15:59

Președintele USR, Dominic Fritz, a lansat luni un atac dur la adresa AUR, susținând că formațiunea nu reprezintă o forță politică anti-sistem, ci acționează în funcție de interesele celor aflați la putere. În opinia sa, partidul condus de George Simion ar urmări în prezent susținerea unei eventuale desemnări a lui Sorin Grindeanu în funcția de prim-ministru.

Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, liderul USR a afirmat că apar tot mai multe semnale potrivit cărora AUR și-ar pregăti electoratul pentru susținerea unui guvern condus de Grindeanu, deși formațiunea s-a prezentat constant drept principalul adversar al PSD.

Fritz a susținut că AUR nu a reprezentat niciodată o mișcare autentică împotriva sistemului politic, ci că ar fi fost construit pentru a canaliza nemulțumirea publică față de PSD fără a produce o schimbare reală.

În argumentația sa, liderul USR a invocat mai multe voturi și acțiuni parlamentare ale AUR, inclusiv poziționarea în cazul pensiilor speciale, susținerea unei moțiuni împotriva reformelor și alte inițiative despre care afirmă că au favorizat indirect PSD.

Dominic Fritz a făcut referire și la Sorin Grindeanu, amintind că acesta a fost premier în perioada adoptării controversatei Ordonanțe de Urgență 13, act normativ care a declanșat proteste de amploare în România. Potrivit liderului USR, sprijinirea unei eventuale guvernări conduse de Grindeanu ar contrazice mesajul anti-sistem promovat până acum de AUR.

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