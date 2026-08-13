Diana Buzoianu despre criza de pe Dunăre: "Dacă s-ar fi făcut lucrări, astăzi eram într-un cu totul alt scenariu"

Scris de Daniel Onescu Publicat: 13 aug. 2026, 08:48

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că situația critică de pe Dunăre este rezultatul întârzierii unor lucrări esențiale. Intervențiile de urgență ar fi amânat cu aproximativ șapte zile oprirea centralei de la Cernavodă.

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