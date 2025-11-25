Politica· 1 min citire

Culisele Statului Paralel, ediție explozivă în această seară, de la ora 21:00. Laurențiu Botin dezvăluie manevrele făcute în secret de sistem

Culisele Statului Paralel, ediție explozivă în această seară, de la ora 21:00. Laurențiu Botin dezvăluie manevrele făcute în secret de sistem

Culisele Statului Paralel, ediție explozivă în această seară, de la ora 21:00. Laurențiu Botin dezvăluie manevrele făcute în secret de sistem

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 25 nov. 2025, 18:15

Până aici! Românii s-au săturat de batjocura Guvernului condus de Bolojan!

Până aici! Românii s-au săturat de batjocura Guvernului condus de Bolojan! Azi, de la ora 21:00, Laurențiu Botin dă glas oamenilor sărăciți de regimul care îi condamnă la faliment. Demascăm trădătorii de la vârf și vă spunem ce pregătesc liderii împotriva poporului.

Avem lista noilor taxe care vor nenoroci sărmanii și care îi vor îmbogăți pe îmbuibații de la vârf!

Ce vor să mai vândă pentru câțiva arginți și ce ordine venite din exterior execută reziștii înfometați de putere și bani?

Cum vrea Nicușor Dan să nu piardă puterea și să își înfingă în continuare colții în justiție, chiar de la Cotroceni. Laurențiu Botin dezvăluie manevrele făcute în secret și îi demască pe toți azi, la Culisele Statului paralel, de la ora 21:00.

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