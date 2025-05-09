CSEKE ATTILA VREA TRANSFORMAREA ÎMPRUMUTURILOR DIN PNRR ÎN GRANTURI: „AM FOST PERFORMANȚI”

Ministrul interimar al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Cseke Attila, a declarat vineri, 9 mai, la Bistrița, că România poartă discuții cu Comisia Europeană pentru posibilitatea transferării unor sume din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) de pe componenta de împrumut pe cea de grant.

Potrivit ministrului, acest demers este justificat de performanțele înregistrate de minister în procesarea facturilor și în absorbția fondurilor europene. Cseke a subliniat că gradul de absorbție s-a dublat în ultimele luni, de la 15% în decembrie 2024, la 31% în prezent.

„Suntem la trei-patru săptămâni de la depunerea facturilor până la efectuarea plăților. Discutăm acum cu Comisia Europeană posibilitatea transferului de pe împrumut pe grant, pentru că am fost performanți și am arătat capacitate administrativă”, a declarat ministrul în cadrul unei vizite oficiale.

Cseke a fost întrebat și dacă statutul său de ministru interimar afectează investițiile ministerului. Acesta a dat asigurări că toate proiectele continuă în același ritm, în ciuda limitărilor impuse de perioada de interimat, cum ar fi imposibilitatea adoptării ordonanțelor de urgență.

„Programul merge mai departe. Bugetul ministerului este bazat în proporție de 95-96% pe investiții. Până la 31 martie am achitat toate facturile restante, exact cum am promis la începutul anului”, a precizat ministrul.

Oficialul a mai adăugat că instituția pe care o conduce „împinge înainte” toate programele în derulare, indiferent de contextul politic, și a subliniat importanța momentului electoral din 18 mai, când va avea loc turul al doilea al alegerilor prezidențiale.

Sursa: Newsinn