Carburanții nu se scumpesc înainte de sărbători, spune ministrul Energiei. Ce se întâmplă cu facturile românilor

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că prețurile la benzină și motorină nu vor crește
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, dă asigurări că prețurile la benzină și motorină nu vor crește și că românii nu vor fi puși să plătească sume nejustificate la pompă, mai ales în pragul sărbătorilor. Declarațiile vin într-un moment în care temerile legate de scumpiri au reapărut pe fondul contextului internațional tensionat.
Ivan spune că, în urmă cu o lună, existau scenarii alarmiste care vorbeau despre carburanți la 9 sau chiar 10 lei pe litru. Potrivit acestuia, realitatea din prezent arată exact invers, cu prețuri mai mici față de acea perioadă.
Ministrul afirmă că a convocat toți operatorii din domeniu și le-a cerut să păstreze prețurile într-o zonă normală. În paralel, a transmis un mesaj clar către Consiliul Concurenței și ANPC, solicitând verificări pentru a identifica eventuale practici neconcurențiale pe piață.
Bogdan Ivan susține că aceste demersuri au avut efect, iar prețurile la benzină și motorină au fost menținute sub control. El afirmă că autoritățile trebuie să se asigure că nimeni nu profită de context pentru a pune presiune suplimentară pe bugetele românilor.
Mesajul ministrului se concentrează însă exclusiv pe carburanți. În timp ce la pompă se vorbește despre stabilitate și chiar ieftiniri, rămâne neclar ce se va întâmpla cu facturile la energie, subiect sensibil pentru milioane de români în plină iarnă.
Ivan nu oferă detalii despre evoluția prețurilor la electricitate și gaze, limitându-se la a spune că rolul său este să îi reprezinte pe români și să se asigure că sunt respectați. În lipsa unor explicații concrete, incertitudinea legată de facturile care vor veni în lunile următoare persistă.
În timp ce Guvernul transmite mesaje de calm la pompă, românii rămân cu aceeași întrebare nerostită oficial: dacă prețurile la carburanți sunt ținute sub control, cine și cum va ține în frâu costurile tot mai apăsătoare ale energiei din case.