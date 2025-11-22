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Bolojan, huiduit la Sighet. Românii nu mai suportă austeritatea impusă de „Ilie Sărăcie” – VIDEO

Bolojan, huiduit la Sighet. Românii nu mai suportă austeritatea impusă de „Ilie Sărăcie” – VIDEO

Bolojan, huiduit la Sighet. Românii nu mai suportă austeritatea impusă de „Ilie Sărăcie” – VIDEO

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 22 nov. 2025, 12:10

Ilie Bolojan a fost huidut de români în timp ce se plimba pe străzile din Sighetul Marmației. Oamenii i-au cerut premierului să-și dea demisia, chiar înainte ca acesta să se întâlnească cu tinerii liberali la o școală din localitate.

Ilie Bolojan a fost huidut de români în timp ce se plimba pe străzile din Sighetul Marmației. Oamenii i-au cerut premierului să-și dea demisia, chiar înainte ca acesta să se întâlnească cu tinerii liberali la o școală din localitate. 

Ilie Bolojan se află la la Sighet, la tabăra tinerilor liberali.

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