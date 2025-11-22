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Politica· 1 min citire
Bolojan, huiduit la Sighet. Românii nu mai suportă austeritatea impusă de „Ilie Sărăcie” – VIDEO
Bolojan, huiduit la Sighet. Românii nu mai suportă austeritatea impusă de „Ilie Sărăcie” – VIDEO
Ilie Bolojan a fost huidut de români în timp ce se plimba pe străzile din Sighetul Marmației. Oamenii i-au cerut premierului să-și dea demisia, chiar înainte ca acesta să se întâlnească cu tinerii liberali la o școală din localitate.
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