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Politica· 2 min citire
Anca Alexandrescu face anunțul care detonează scena politică la ora 10:00, la Televiziunea Poporului
Anca Alexandrescu face anunțul care detonează scena politică la ora 10:00, la Televiziunea Poporului
"Îmi pare foarte rău că nu toți suveraniștii au înțeles că alegerile se câștigă în stradă și la vot"
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