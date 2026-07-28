George Simion (președinte AUR): „E nevoie de stabilitate, e nevoie de predictibilitate, e nevoie de un guvern cu puteri depline cât mai curând”

Președintele AUR, George Simion, a afirmat, în cadrul unei conferințe de presă, că România trebuie să depășească actuala criză politică prin alegeri și formarea unui guvern stabil, cu puteri depline. Acesta a declarat că România traversează o criză politică fără precedent, arătând că lipsa unui guvern reprezintă o încălcare gravă a Constituției.

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