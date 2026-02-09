3 moțiuni simple ale opoziției, pe agenda de luni a Senatului

Deputații îl așteaptă cu explicații pe ministrul Energiei

Aleșii au programate, la început de săptămână, dezbateri pe mai multe teme sensibile de politică publică și guvernare.

Opoziția a inițiat trei moțiuni simple în Senat, iar Camera Deputaților invitând un ministru la „Ora Guvernului” pentru explicații despre o situație de interes public.

Senatorii urmează să dezbată 3 moțiuni simple depuse de partidele din Opoziție, care vizează atât activitatea Guvernului în ansamblu, cât și performanța unor membri ai Executivului.

Prima moțiune critică modul în care Guvernul a reprezentat interesele României în procesul decizional european privind acordul comercial dintre Uniunea Europeană și statele din blocul Mercosur. Inițiatorii documentului susțin că poziționarea României în negocieri nu ar fi reflectat suficient interesele economice și strategice ale țării, în special în domenii sensibile precum agricultura și industria alimentară.

A doua moțiune este îndreptată împotriva ministrului Apărării. Radu Miruță este acuzat de opoziție de „declarații iresponsabile” și de lipsă de analiză strategică în contextul securității regionale și al angajamentelor României în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Documentul vizează, în principal, modul de comunicare publică și evaluarea riscurilor de securitate.

Cea de-a treia moțiune îl vizează pe Ilie Bolojan, în calitatea sa de ministru interimar al Educației. Opoziția critică deciziile și prioritățile asumate în perioada de interimat, invocând lipsa unor măsuri clare pentru gestionarea problemelor din sistemul de învățământ.

Moțiunile simple nu duc automat la demiterea miniștrilor vizați, însă adoptarea lor reprezintă un semnal politic puternic și poate pune presiune asupra Guvernului pentru revizuirea politicilor sau a pozițiilor publice.

Ministrul Ivan, chemat la „Ora Guvernului”

Tot luni, Camera Deputaților l-a invitat la „Ora Guvernului” pe ministrul Energiei, Bogdan Ivan, pentru a oferi explicații despre criza apei potabile din județul Argeș.

Deputații solicită clarificări legate de cauzele situației, de măsurile luate pentru asigurarea alimentării populației cu apă potabilă și de responsabilitățile instituționale implicate. Tema crizei apei potabile a generat îngrijorare în rândul comunităților afectate, iar audierea ministrului urmărește să stabilească dacă intervențiile Guvernului sunt suficiente și eficiente.