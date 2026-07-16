Titlurile de stat Fidelis emise în iulie intră joi la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti

Cele şapte emisiuni au dobânzi anuale cuprinse între 3,9% şi 7,55%.
Ministerul Finanţelor listează joi, la Bursa de Valori Bucureşti (BVB), cele şapte emisiuni de titluri de stat Fidelis lansate în luna iulie, în urma unei oferte prin care a atras 659 milioane de lei de la investitori persoane fizice.
Potrivit unui comunicat publicat pe Bursa de la Bucureşti, Ministerul Finanţelor a atras în luna iulie 659 milioane de lei, respectiv 202,6 milioane de lei prin emisiunile în lei şi 87,6 milioane de euro prin cele în euro, în cadrul celei de-a şaptea oferte primare de vânzare de titluri de stat Fidelis din acest an.
Oferta s-a derulat în perioada 3 - 10 iulie, iar cele şapte emisiuni vor debuta joi la tranzacţionare la Bursa de Valori Bucureşti, precizează sursa citată.
Cele şapte emisiuni au dobânzi anuale cuprinse între 3,9% şi 7,55%, în funcţie de monedă şi maturitate. Valoarea nominală este de 100 de lei pentru emisiunile în lei şi de 100 de euro pentru cele în euro, iar pragul minim de subscriere este de 500 de lei pentru emisiunea destinată donatorilor de sânge, de 5.000 de lei pentru celelalte emisiuni în lei şi de 1.000 de euro pentru emisiunile în moneda europeană.
Potrivit sursei citate, veniturile obţinute atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital sunt neimpozabile.
'În emisiunea de titluri de stat Fidelis au putut investi persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta de peste 18 ani până la data închiderii ofertei, inclusiv', se menţionează în comunicat.
Reprezentanţii Bursei de Valori Bucureşti precizează că titlurile de stat pot fi păstrate până la maturitate sau tranzacţionate ulterior pe piaţa bursieră, prin intermediul unui intermediar autorizat.
Prin cele 38 de oferte Fidelis derulate începând din august 2020, Ministerul Finanţelor a atras de la populaţie 70,3 miliarde de lei, echivalentul a peste 14 miliarde de euro, din care mai mult de 8,3 miliarde de lei reprezintă emisiunile lansate în acest an.
AGERPRES