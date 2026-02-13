România a intrat oficial în RECESIUNE. Măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan au blocat economia

România se află oficial în recesiune tehnică, potrivit datelor transmise vineri dimineață de Institutul Național de Statistică.

Produsul intern brut în trimestrul IV 2025 a fost, în termeni reali, mai mic cu 1,9%1 comparativ cu trimestrul III 2025, a transmis INS, ceea ce înseamnă că economia a consemnat al doilea trimestru succesiv de scădere.

În trimestrul III din 2025, PIB-ul a scăzut deja cu 0,2% față de trimestrul precedent, iar potrivit unor surse, în trimestrul IV s-ar fi înregistrat o scădere de aproximativ 2%.

Scenariul nu a fost negat nici de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, chiar dacă acesta s-a arătat rezervat până la publicarea datelor oficiale.

Două trimestre de scădere, un semnal clar de frânare economică

Recesiunea tehnică nu echivalează automat cu o criză, însă indică faptul că măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan, care a pus accent aproape exclusiv pe reducerea veniturilor, au dus la o încetinire evidentă a activității economice: producția scade, consumul se temperează, iar companiile și populația devin mai prudente în privința cheltuielilor.

O contracție apropiată de 2% în trimestrul IV ar depăși tiparul unor ajustări moderate și ar sugera o frânare reală, cu efecte ce ar putea deveni vizibile în comenzi, investiții și încrederea consumatorilor.

Chiar și așa, rezultatul anual ar putea rămâne marginal pozitiv, în funcție de dinamica investițiilor și a exporturilor.