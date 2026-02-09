Reguli noi, în imobiliare, în 2026

Documentul fără de care nu mai poți vinde sau închirioa nicio locuință

Piața imobiliară se pregătește pentru o schimbare majoră de paradigmă începând cu luna mai 2026. Noile directive europene transformă certificatul de performanță energetică dintr-o simplă formalitate birocratică într-un document esențial, fără de care proprietățile riscă să rămână „blocate” în afara circuitului economic.

Sistemul de evaluare trece printr-o recalibrare completă pentru a deveni mai intuitiv, adoptând modelul etichetelor de pe electrocasnice. Vechea scară (A+ până la H) dispare, făcând loc unei clasificări uniforme de la A la G.

Clasa A: Este rezervată exclusiv clădirilor cu emisii zero.

Clasa G: Va cuprinde aproximativ 15% din fondul locativ, reprezentând clădirile cu cea mai scăzută eficiență din țară .

Această schimbare de sistem are un impact imediat: multe dintre certificatele eliberate pe vechea metodologie nu vor mai fi recunoscute în cazul tranzacțiilor noi, chiar dacă teoretic sunt încă în termenul de valabilitate de 10 ani.

Tranzacții blocate și riscul unor amenzi usturătoare

Dacă plănuiți să vindeți sau să închiriați o locuință după mai 2026, trebuie să știți că noul certificat devine o condiție obligatorie la notar. Fără el, contractele nu pot fi autentificate, ceea ce poate duce la pierderea cumpărătorilor sau la întârzieri de luni de zile. Mai mult, nerespectarea noilor reguli atrage sancțiuni administrative care, în cazuri extreme, pot atinge pragul de 10.000 de euro.

Obligația nu vizează doar semnarea unor contracte noi. Veți avea nevoie de acest document actualizat și dacă doriți să reînnoiți un contract de închiriere existent sau dacă plănuiți o renovare majoră a imobilului.

Practic, documentul devine un plan de investiții

Dincolo de bifarea unei obligații legale, noul certificat capătă o utilitate practică sporită. Acesta nu se mai rezumă la un simplu scor, ci include un set de recomandări concrete pentru creșterea valorii locuinței.

Auditorii vor include soluții specifice, cum ar fi:

Modernizarea sistemelor de încălzire;

Soluții pentru izolarea termică a fațadelor;

Specificații pentru înlocuirea tâmplăriei exterioare.

Practic, documentul devine un ghid de renovare care îi ajută pe proprietari să înțeleagă exact ce îmbunătățiri sunt necesare pentru a reduce facturile la energie și a urca locuința într-o clasă energetică superioară.