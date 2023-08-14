Radu Oprea, ministrul Economiei: „În sistemul bugetar trebuie să încercăm să facem un pic de curăţenie”

Ministrul Economiei critică situația des întâlnită în sistemul bugetar din România în care foarte multe posturi sunt suspendate pe ani întregi
Ministrul Economiei critică situația des întâlnită în sistemul bugetar din România în care foarte multe posturi sunt suspendate pe ani întregi, ceea ce înseamnă că acea persoană nu îşi doreşte să lucreze în domeniul respectiv.
”Şi noi avem o responsabilitate faţă de acţionarii noştri şi acţionarii noştri sunt cetăţenii României şi atunci avem o responsabilitate faţă de cetăţenii României, trebuie să pun oameni care să poată să producă performanţă şi cred că am să vă produc o surpriză, la sfârşitul anului, când o să ne uităm împreună pe profitul operaţional al companiilor de stat”, a spus ministrul Economiei la un post TV despre măsurile pregătite de Executiv pentru reducerea deficitului bugetar.
Ministrul Ştefan Radu Oprea a arătat că atunci când există voinţă politică sigur se va găsi şi soluţia.
”Am această problemă astăzi în minister, trebuie să facem din două ministere un minister. (..) În discuţiile pe care le am cu cei din minister, astăzi, se referă la ceea ce ne dorim la obiective şi cum construim organigrama ca acele obiective pe care le avem în programul de guvernare să poată să fie atinse mai uşor. Şi apoi venim şi umplem căsuţele cu oameni. În sistemul bugetar este un pic mai complicat decât în sistemul privat pentru că sunt foarte multe persoane care au dat deja concursuri pe anumite posturi şi trebuie să vezi cum lucrezi. Constat că de foarte multe ori, foarte multe posturi sunt suspendate pe ani lungi, ceea ce înseamnă că acea persoană care a dat un concurs nu îşi doreşte să lucreze în ministerul respectiv, în domeniul respectiv”, a menţionat el.
Radu Oprea a continuat: ”Aici cred că este foarte bine să încercăm să facem un pic de curăţenie, pentru că dacă ţii blocat un post ani de zile este evident că nu îşi doreşti să lucrezi acolo”.
”Asta este lupta mea, facem organigrama şi apoi ne uităm la oameni”, a mai spus el.