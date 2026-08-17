Motorina s-a ieftinit cu până la 74 de bani. Cât costă carburanții în București și în marile orașe

Publicat 17 aug. 2026, 08:23 Sursă Realitatea.net

Motorina s-a ieftinit luni, 17 august 2026, la mai multe benzinării din București. Rompetrol, MOL și Lukoil au redus prețurile cu până la 74 de bani pe litru, după ce Petrom și Socar făcuseră același lucru duminică. Reducerile vin odată cu intrarea în vigoare a accizei mai mici, dar nu sunt la fel în toate rețelele. Potrivit peco-online.ro, motorina costă între 9,99 și 10,35 lei pe litru, iar benzina se vinde cu prețuri între 9,51 și 9,57 lei pe litru.

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