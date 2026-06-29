Advertising
Economie· 1 min citire
Facturile românilor vor exploda. România are cel mai scump curent electric din UE
Publicat29 iun. 2026, 23:59
SursăRealitate Plus
Canicula aduce facturi uriașe la energie electrică nu doar pentru că, în zilele toride, consumul crește, ci și pentru că România plătește de câteva zile cele mai mari prețuri la nivel european pentru energia electrică. Ne confruntăm cu tarife mai ridicate decât toate celelalte state din UE atunci când vine vorba de curent. Specialiștii avertizează că principala problemă este lipsa sistemelor de stocare a energiei produse în timpul zilei.
Citește și
- 09:06România, campioana scumpirilor imobiliare: Prețurile locuințelor explodează comparativ cu restul Europei
- 08:06CRIZĂ ENERGETICĂ LA ORIZONT: Europa riscă cea mai grea iarnă din ultimii 15 ani din cauza lipsei de gaze
- 15:01Carburanții ar putea avea un nou preț de la 1 iulie. Blocajul politic complică situația
- 13:02Haos în Gara de Nord din cauza caniculei. Întârzieri cu orele
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News