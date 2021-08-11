CULISELE STATULUI PARALEL. Cum a ajuns desculță fabrica de încălțăminte Clujana

Fabrica va trebui să părăsească sediile din Cluj, după ce Consiliul Judeţean a obţinut o sentinţă de evacuare
Înainte de \"89, numele Clujana era pe buzele tuturor românilor și în picioarele puținilor fericiți aleși . Astăzi, încălțămintea celebră în lume, care a intrat în NATO și în UE mult înaintea României, este pe cale să dispară.
Ileana Câmpan și Liana Precup lucrează la Clujana din anii `80, anii de glorie pentru fabrica de încălțăminte. În total, erau 11 mii de angajați în \"89. Astăzi au mai rămas 110. Cele două femei privesc cu amărăciune zidurile fabricii care devine o ruină pe zi ce trece.
O sută de ani de istorie! Clujana, producătorul de încălțăminte a supraviețuit destrămării imperiilor și căderii mai multor regimuri politice pentru ca democrația să îi vină în cele din urmă de hac.
Când vezi halele de lucru, pline cu mașinării care zac în așteptarea drumului fără de întoarcere, pare că cineva și-a dorit închiderea fabricii. Nimeni din cei care au condus țara în ultimii 30 de ani nu a dat vreo șansă acestei fabrici care s-a zbătut să reziste până în ultima clipă. Anul trecut, câțiva muncitori se ambiționau să arate că meseria e brățară de aur. Și că mai au multe de spus în speranța că lumea mai vrea marfa lor.
Astăzi aflăm că fabrica va trebui să părăsească sediile din Cluj, după ce Consiliul Judeţean a obţinut o sentinţă de evacuare împotriva cunoscutului brand de încălţăminte. Sentinţa dată de Judecătoria Cluj putea fi atacată până pe 22 iulie, însă conducerea fabricii nu a făcut asta. Poate și pentru că SC. Clujana SA este deţinută chiar de Consiliul Judeţean Cluj. Fabrica a ajuns în proprietatea instituției în 2018 în contextul procedurii de insolvență. ANAF a scos în 2017 la vânzare un spaţiu, o hală de producție și terenuri de aproape 10 mii de metri pătrați. Preţul de pornire a fost de 7,7 milioane de euro. Consiliul Județean Cluj a ales să cumpere activele Clujana cu acești bani în condițiile în care terenul dn zona fabricii, conform anunțurilor, valorează puțin peste 2 milioane de euro. Autoritățile își doresc acest pământ pentru spații administrative.
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