Advertising
Actualitate· 1 min citire
De ce a ales PSD reducerea accizei și nu plafonarea prețului la pompă. Răspunsul inițiatorului proiectului
Carburanți
Deputatul PSD Bogdan Ivan a explicat de ce proiectul privind reducerea prețului carburanților prevede plafonarea accizei și nu impunerea unui preț maxim la pompă. Potrivit acestuia, o intervenție directă asupra prețului final ar fi putut genera dezechilibre majore în piață.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 13:56Ce analize gratuite pot face românii neasigurați în 2026. Lista serviciilor decontate de CNAS și condițiile necesare
- 13:30Alertă cu bombă la terminalul de pasageri din Portul Constanța. Apelurile ar fi fost date din Ucraina și Polonia
- 12:50Atac cibernetic de tip ransomware asupra ANP. Mai multe servicii și servere au fost oprite
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News