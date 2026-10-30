Autorizații de construire pentru clădiri rezidențiale în scădere cu 15,5% în primele nouă luni

Publicat 30 oct. 2026, 10:50 Sursă agerpres

Numărul autorizațiilor de construire eliberate pentru clădiri rezidențiale a scăzut cu 15,5% în primele nouă luni ale anului 2026, la 24.016, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre constructii