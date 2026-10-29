Rata șomajului a scăzut, potrivit ANOFM

Publicat 29 oct. 2026, 16:09 Sursă agerpres

Rata șomajului înregistrat la nivel național a fost de 3,20% la sfârșitul lunii septembrie 2026, în scădere față de luna anterioară, conform datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM).

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