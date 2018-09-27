ALARMANT. Peste 80% dintre elevii botoșăneni vor să părăsească județul și țara FOTO

Camera de Comerț Botoșani a realizat un sondaj în rândul elevilor care învață la liceele din municipiu și județ pentru a vedea care sunt intențiile acestora după absolvirea clasei a XII-a. Peste 80% au spus că intenționează să plece.
Acest studiu studiu a fost realizat pentru a le oferi agenților economici o situație reală în ceea ce privește viitorul forței de muncă. Mai mult, Valeriu Iftime, președintele Camerei de Comerț Botoșani, spune că majoritatea elevilor de clasa a XI-a și a XII-a și-ar dori un loc de muncă în sectorul bugetar și foarte puțini ar alege să meargă în zona privată. Acest lucru se datorează faptului că în ultima perioadă salariile în sectorul bugetar sunt mult mai mari decât cele din sectorul privat.
„Este pretențios spus că am reușit să facem o radiografie economică a stării județului Botoșani. Ideea a fost să vedem dacă județul nostru are potențial și din ce am studiat noi, veștile nu sunt deloc bune. Sunt câteva oportunități dar sunt și foarte multe elemente care nu încurajează potențialii investitori. Sunt vreo 6500 de copii în clasa a XI-a și a XII-a în județul Botoșani. ideea a fost să cercetăm un pic intenția. 90% dintre copii vor să plece. Nu este un lucru scandalos sau foarte periculos în momentul ăsta. A doua chestiune foarte interesantă este că oamenii nu mai vor muncitori. Care părinte vrea să-și facă copilul sudor. Toți copiii spun că vor să lucreze la stat. Vor să se facă profesori, doctori, ingineri iar dacă nu pot, ar vrea să fie la o primărie la Consiliul Județean, la o instituție descentralizată. Dacă aceste așteptări ale lor se vor materializa, lucrurile devin complicate. Forța politică trebuie să se gândească la măsuri de a motiva copiii să rămână în România. Astăzi muncesc 4 milioane și sunt 6 milioane de pensionari”
, a precizat Valeriu Iftime care pregătește un sondaj printre studenții botoșăneni aflați la universitățile din țară.