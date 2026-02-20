Zboruri suspendate temporar pe aeroportul din Viena, din cauza vremii
Aeroportul internațional din Viena a anunțat suspendarea temporară a zborurilor, în contextul ninsorilor abundente de vineri, 20 februarie, ce au provocat pene de curent şi alte tulburări ale transportului, inclusiv închiderea unor secţiuni de autostradă.
„Din cauza ninsorilor abundente, traficul aerian către şi dinspre Viena este în prezent perturbat”, a anunţat aeroportul într-un comunicat.
Peste 230 de zboruri ce ar fi trebuit să aterizeze pe aeroportul din Viena sunt listate ca fiind deviate, anulate sau întârziate, iar zborurile de plecare sunt, totodată, listate ca fiind anulate sau întârziate.
„Pasagerii ale căror zboruri au fost anulate sunt sfătuiţi să nu vină la aeroport”, a transmis conducerea aeroportului, un purtător de cuvânt declarând agenţiei de ştiri APA că la sol erau 20 de centimetri de zăpadă, potrivit Agerpres.
Şoseaua de centură a Vienei (A21) a fost închisă timp de câteva ore, iar „alte secţiuni de autostradă au trebuit să fie închise temporar din cauza ambuteiajelor, a camioanelor imobilizate şi a vizibilităţii reduse”, a explicat Asociaţia automobiliştilor din Austria (OAMTC) pe site-ul său web.
Întreruperi în furnizarea de electricitate au fost raportate în mai multe regiuni din sudul şi estul ţării, inclusiv în Stiria, unde 30.000 de gospodării au fost afectate, conform operatorilor locali.
