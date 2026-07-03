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Actualitate· 1 min citire
Tragedie în Maramureș! O biserică de lemn veche de peste 300 de ani a ars complet
pompieri
O biserică de lemn din județul Maramureș, veche de peste 300 de ani și inclusă pe lista monumentelor istorice, a fost distrusă aproape în totalitate în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de vineri.
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