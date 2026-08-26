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Tragedie în Bacău: un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit după prăbușirea unui stâlp

Ambulanță

Ambulanță

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 26 aug. 2026, 18:50

Un bărbat de aproximativ 60 de ani a murit miercuri, 26 august, după ce un stâlp de electricitate s-a prăbușit peste el, în satul Caraclău, comuna Bârsănești, județul Bacău.

O a doua persoană a fost rănită și transportată la spital cu un traumatism cranio-cerebral. Primele informații indică faptul că un copac a căzut peste firele electrice, provocând prăbușirea stâlpului peste cei doi trecători.

Victima nu a răspuns manevrelor de resuscitare

Pompierii au intervenit pentru scoaterea bărbatului prins sub stâlp. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, însă victima nu a răspuns tratamentului și a fost declarată decedată.

Cea de-a doua persoană era conștientă la sosirea salvatorilor. Aceasta a suferit un traumatism cranio-cerebral și a fost preluată de un echipaj SMURD pentru transport la spital.

Un copac a provocat prăbușirea stâlpului

Conform primelor date de la locul accidentului, un copac aflat într-o stare precară a căzut peste cablurile electrice susținute de stâlp. Forța exercitată asupra instalației a dus la prăbușirea stâlpului peste cei doi oameni care se aflau în zonă.

La intervenție au participat pompieri, un echipaj SMURD și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Bacău. Autoritățile urmează să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul.

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