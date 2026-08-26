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Stomatolog reţinut după decontarea unor servicii medicale fictive

Stomatolog anchetat

Stomatolog anchetat

Scris deStoica Marian
Publicat26 aug. 2026, 13:31
Sursărealitatea.net

Prejudiciul adus bugetului de stat are o valoare de 112.000 de lei.

Polițiștii au reținut un medic stomatolog în vârstă de 73 de ani din municipiul Botoșani, care ar fi raportat servicii medicale fictive, încasând astfel ilegal bani de la bugetul de stat, informează, miercuri, purtătoarea de cuvânt a Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Botoşani, Delia Nenişcu.

Reţinerea a avut loc după ce, în cursul zilei de marţi, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au pus în executare trei mandate de percheziţie la domiciliul şi sediul profesional al medicului, care este suspectat de comiterea infracţiunii de obţinere ilegală de fonduri, în formă continuată, notează Agerpres.

„În urma probatoriului administrat, s-a stabilit faptul că aceasta, în calitate de medic stomatolog, în perioada ianuarie 2020 - iunie 2024, ar fi raportat peste 1.000 de servicii medicale fictive, încasând în mod nejustificat 112.000 de lei din bugetul de stat, sumă destinată serviciilor medicale acordate elevilor.

În cadrul percheziţiilor efectuate, la locaţiile vizate au fost identificate şi ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe mijloace materiale de probă, printre care dispozitive electronice şi înscrisuri care prezintă interes în cauză”, a transmis oficialul IPJ.

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