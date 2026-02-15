S-a decis noul calendar școlar 2026–2027. Când vin elevii la școală și când se vor bucura de vacanțe

Ministerul Educației, condus interimar de Ilie Bolojan, a făcut publică

Ministerul Educației, condus interimar de Ilie Bolojan, a făcut publică varianta finală a calendarului pentru anul școlar 2026–2027, confirmând proiectul prezentat în urmă cu o lună.

Documentul stabilește clar datele de început și de final ale cursurilor, perioadele de vacanță, precum și intervalele în care se vor desfășura programele „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”.

Elevii din ciclul primar, gimnazial și liceal vor începe orele pe 7 septembrie 2026, iar anul școlar se va încheia pe 18 iunie 2027. Durata totală este de 36 de săptămâni de cursuri, cu excepții pentru elevii din clasele terminale și pentru cei care învață în licee tehnologice sau unități unde practica se desfășoară pe timpul verii.

Structura anului școlar: cele cinci module

Ministerul a păstrat împărțirea anului școlar în module, fiecare cu perioade distincte de cursuri și vacanțe.

Modulele anului școlar 2026–2027

Modulul 1: luni, 7 septembrie 2026 – vineri, 23 octombrie 2026 Modulul 2: luni, 2 noiembrie 2026 – marți, 22 decembrie 2026 Modulul 3: luni, 11 ianuarie 2027 – vineri, 19 februarie 2027 sau vineri, 26 februarie 2027 Decizia aparține inspectoratelor școlare, după consultări cu elevii, părinții și profesorii. Modulul 4: luni, 1 martie 2027 sau luni, 8 martie 2027 – vineri, 23 aprilie 2027 Data exactă este stabilită tot la nivelul inspectoratelor. Modulul 5: miercuri, 5 mai 2027 – vineri, 18 iunie 2027

Vacanțele elevilor: perioadele stabilite oficial

Ministerul a stabilit și intervalele în care elevii vor avea pauză de la cursuri.

Vacanțele anului școlar 2026–2027

- 24 octombrie 2026 – 1 noiembrie 2026

- 23 decembrie 2026 – 10 ianuarie 2027

- O săptămână între 22 februarie – 7 martie 2027, la alegerea inspectoratelor

- 24 aprilie 2027 – 4 mai 2027

- 19 iunie 2027 – 5 septembrie 2027

Cum se stabilește săptămâna de vacanță și când au loc „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”

Ministerul Educației a precizat că săptămâna de vacanță decisă la nivel județean va fi programată în intervalul 15 februarie – 7 martie 2027. Până la data de 1 aprilie 2026, fiecare școală trebuie să anunțe oficial elevii și părinții cu privire la săptămâna aleasă.

În ceea ce privește programele naționale „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”, acestea vor putea fi organizate în orice perioadă cuprinsă între 7 septembrie 2026 și 23 aprilie 2027, în funcție de decizia fiecărei unități de învățământ.

