Protest masiv al dascălilor, în Capitală. Mii de profesori, la ușa lui Bolojan

Profesorii amenință că vor protesta în fața Administrației Prezidențiale

Protest masiv la ușa lui Ilie Bolojan. Profesorii revoltați că au fost umiliți și ignorați se adună astăzi în Piața Victoriei. Dascălii s-au săturat să aștepte după ce luni de zile au primit doar promisiuni care nu s-au concretizat nici până astăzi. Inclusiv președintele Nicușor Dan le-a promis că va analiza problemele. Peste 2000 de dascăli sunt așteptați să participe la protestul de astăzi.

Mii de profesori vin astăzi în fața Guvernului pentru a-și striga nemulțumirile față de măsurile luate de Guvernul Bolojan. Cadrele didactice spun că dacă nu le vor fi ascultate revendicările, anul viitor ar putea avea loc chiar o grevă generală.

Mai mult decât atât, aceștia amenință că și săptămâna viitoare vor protesta, de data aceasta în fața Administrației Prezidențiale.