Prognoza meteo pentru următoarea săptămână: vara începe cu ploi torențiale și vijelii în aproape toată țara

Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea va fi în general instabilă în următoarea săptămână, cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării.

Potrivit meteorologilor, temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale pentru această perioadă, însă în multe zone sunt așteptate ploi torențiale și episoade de instabilitate atmosferică. În intervalul 1 iunie, ora 09:00 – 2 iunie, ora 09:00, vremea va deveni instabilă în toată țara. Meteorologii anunță perioade cu înnorări accentuate, averse și descărcări electrice în toate regiunile, mai ales în a doua parte a zilei și pe timpul nopții.

Ploile pot avea caracter torențial, iar cantitățile de apă pot depăși local 15-25 l/mp și izolat 30-40 l/mp, în special în vestul, centrul țării și în zonele de deal și de munte. Izolat sunt posibile și căderi de grindină. Vântul va avea intensificări temporare, mai ales în jumătatea de sud-vest a țării și în timpul ploilor, cu rafale de până la 45-50 km/h.

Temperaturile maxime se vor situa în general între 19 și 28 de grade, iar cele minime între 8 și 17 grade.

Cum va fi vremea în București

Și în București vremea va deveni instabilă. Sunt așteptate averse, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului, în special după-amiaza și noaptea. Meteorologii avertizează că în intervale scurte de timp cantitățile de apă pot fi însemnate și există condiții de grindină. Maxima va fi de aproximativ 25 de grade, iar minima între 13 și 14 grade.

Temperaturile vor rămâne apropiate de normalul perioadei

În perioada 2-3 iunie, vremea va continua să fie instabilă în multe zone ale țării, mai ales în vest, unde sunt prognozate noi episoade de ploi și descărcări electrice. În Capitală, temperatura maximă va scădea ușor până la 21-22 de grade, iar cerul va rămâne mai mult noros. Începând din 3 iunie, temperaturile vor crește din nou în majoritatea regiunilor, cu maxime cuprinse între 19 și 28 de grade. Potrivit ANM, și în intervalul 4-7 iunie sunt așteptate perioade de instabilitate atmosferică în mare parte din țară, cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului.