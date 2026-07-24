Pericolul „terapeutului” care îți dă mereu dreptate. De ce sprijinul oferit de ChatGPT nu poate înlocui legătura umană

Publicat 24 iul. 2026, 09:17 Sursă Realitatea.net

Tot mai mulți oameni discută cu ChatGPT despre anxietate, singurătate, probleme de cuplu sau decizii dificile. Inteligența artificială este folosită ca un confident disponibil la orice oră, însă psihologii avertizează că aceasta poate oferi doar un sprijin de moment și nu poate înlocui terapia.

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