Patru susținătoare ale lui Călin Georgescu au protestat la Botoșani. Au venit cu steaguri, pancarte și o boxă

Protestul a fost unul restrâns, iar jandarmii au fost prezenți în zonă pentru asigurarea ordinii publice.
Patru femei au protestat miercuri seară, în Piața Revoluției din Botoșani, în sprijinul lui Călin Georgescu. Manifestația a început în jurul orei 17:00, iar participantele au venit cu steaguri ale României, pancarte și materiale cu imaginea fostului candidat la alegerile prezidențiale.
Ce mesaje au afișat protestatarele
Una dintre participante a afișat o pancartă pe care era scris mesajul „Călin Georgescu persecutat politic”. O altă pancartă cerea desecretizarea ședinței CSAT și transmitea mesajul „Poporul vrea adevărul”.
Femeile au ținut în mâini steaguri tricolore și materiale de susținere pentru Călin Georgescu, exprimându-și public nemulțumirea față de situația acestuia.
Au folosit o boxă pentru muzică și mesaje audio
Protestatarele au venit și cu o boxă portabilă, prin intermediul căreia au difuzat muzică și materiale audio generate cu ajutorul inteligenței artificiale, care îl au ca subiect pe Călin Georgescu.
Manifestația s-a desfășurat în zona Prefecturii din Botoșani, iar jandarmii au monitorizat situația pentru menținerea ordinii publice.
Proteste și la București
Manifestația de la Botoșani are loc în contextul protestelor organizate în ultimele zile de susținătorii lui Călin Georgescu în fața Arestului Central din București.
La manifestațiile din Capitală au participat, în ultimele zile, sute de persoane. Jandarmeria Capitalei a anunțat că, până la 5 octombrie, au fost aplicate 98 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 84.500 de lei.
De asemenea, au fost întocmite patru acte de sesizare a organelor de urmărire penală pentru fapte precum amenințare, distrugere, ultraj și port de obiecte periculoase.
La Botoșani, protestul de miercuri seară a rămas unul de mici dimensiuni, cu doar patru participante. Manifestația s-a desfășurat în fața Prefecturii, unde femeile și-au exprimat public susținerea pentru Călin Georgescu.