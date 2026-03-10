Legea care interzice arderea frunzelor: Ce sancțiuni riști dacă nu respecți regulile de mediu

A venit primăvara, iar românii care locuiesc la curte încep să își curețe grădinile de crengile uscate, frunzele rămase din toamnă și buruieni. Deși, pentru mult timp, arderea acestor resturi vegetale a fost considerată o metodă rapidă de a scăpa de ele, legislația actuală din România interzice această practică, iar amenzile pot fi considerabile.

Potrivit prevederilor din OUG nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, arderea deșeurilor biodegradabile, precum frunzele, crengile sau iarba uscată, este interzisă. Autoritățile consideră această practică atât o formă de poluare, cât și o încălcare a legislației de mediu. Mulți români nu știu că aprinderea focului în curte pentru a arde resturi vegetale poate atrage sancțiuni serioase. Conform legii, arderea acestor deșeuri poate fi sancționată cu amenzi semnificative.

În anumite situații, sancțiunile pentru nerespectarea legislației pot ajunge la:

30.000 – 45.000 de lei pentru persoane fizice

50.000 – 70.000 de lei pentru persoane juridice

Există și cazuri în care arderea necontrolată a resturilor vegetale este tratată drept contravenție, iar sancțiunile pot varia între 400 și 20.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei și de legislația aplicată în contextul respectiv.

Autoritățile atrag atenția că arderea frunzelor sau a vreascurilor produce fum toxic și particule poluante care afectează calitatea aerului și sănătatea oamenilor. În plus, aceste focuri pot scăpa ușor de sub control și pot provoca incendii de vegetație.

Pentru a evita amenzile, legislația prevede mai multe metode legale de gestionare a acestor deșeuri.

1. Compostarea

Cea mai bună soluție este transformarea resturilor vegetale în compost. Frunzele, iarba sau crengile mărunțite pot fi depozitate într-un compostor din grădină. În timp, acestea se descompun și devin un îngrășământ natural foarte util pentru sol. Autoritățile de mediu recomandă această metodă deoarece este ecologică și reduce cantitatea de deșeuri.

2. Colectarea separată a deșeurilor biodegradabile

În multe localități, primăriile sau firmele de salubritate oferă servicii de colectare pentru resturile vegetale. Acestea sunt ridicate separat de gunoiul menajer și sunt transportate către instalații de compostare sau reciclare.

3. Transportul la centre speciale de colectare

Unele orașe au centre unde cetățenii pot duce gratuit sau contra unei taxe mici resturile vegetale rezultate din curățarea grădinilor.

Autoritățile au decis să interzică această practică după ce s-a constatat o creștere a incendiilor de vegetație și a poluării generate de arderea resturilor din grădini. Fumul rezultat conține particule fine și substanțe toxice care afectează atât mediul, cât și sănătatea oamenilor și a animalelor.

În plus, legislația europeană obligă statele membre să reducă depozitarea și arderea deșeurilor biodegradabile și să promoveze reciclarea lor. Chiar dacă aprinderea unui foc pentru a scăpa de frunze sau crengi pare o soluție simplă, în România această practică este ilegală. Pentru a evita sancțiunile, proprietarii de curți și grădini trebuie să colecteze separat resturile vegetale sau să le transforme în compost, potrivit sursei.