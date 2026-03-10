Cristela Georgescu, mărturii ÎN EXCLUSIVITATE la Realitatea PLUS: Sub masca democrației este tiranie

Ediție incendiară, luni seară, a emisiunii Culisele Statului Paralel. Într-unul dintre cele mai ample interviuri acordate în presă după mai bine de un an de când soțul său este supus unor presiuni uriașe, Cristela Georgescu a relatat în detaliu toate aspectele controversate cu care s-au confruntat. Soția fostului candidat blocat de sistem a descris acțiuni ca în perioada terorii staliniste, cu probe și acuzații nedemonstrabile sau chiar absurde, din punctul ei de vedere.

Principalele declarații:

Cuvinte de mulțumire și semnificația zilei

Mulțumesc pentru cuvintele frumoase și pentru faptul că ați fost deschisă către noi, pentru că noi învățam cu toții, mai ales în aceste zile și mai ales în această perioadă a postului, să acceptăm cu demnitate și cu recunoștință aceste lucruri și cât de emoționant să ne întâlnim tocmai astăzi, când îi cinstim pe cei 40 de mucenici. Această sărbătoare este și ocazia unei lecții pentru noi toți, dar mai ales pentru copiii noștri, că adevărata măsură și adevărata natură și adevărata credință a unui om se vede când trece prin încercări, nu când sunt vremuri liniștite. Într-adevăr, primesc și eu în fiecare zi un număr impresionant de mesaje de la oameni de pretutindeni.

Este un val de susținere și de solidaritate creștină care crește constant și cei mai mulți, așa cum bine ați spus, încearcă să înțeleagă ce se întâmplă cu familia noastră, de fapt.

Și pentru că nu aș fi avut timpul fizic și nici posibilitatea reală să răspund personal fiecăruia dintre acești oameni minunați, deci mi-aș fi dorit această invitație îmi oferă ocazia de a le spune tuturor, inclusiv dumneavoastră, inclusiv postului Realitatea Plus, mulțumesc și mulțumim. În același timp este și o ocazie să punem puțină ordine în lucruri într-un singur loc, aici la emisiunea dumneavoastră, față de o situație care a fost prezentată fragmentat, uneori distorsionat în spațiul public. Și este important pentru că ceea ce trăiește o familie nu poate fi redus la câteva titluri sau la câteva docare. Iar eu astăzi subliniez acest lucru, voi vorbi strict o sură de soție și de mamă.

Și vorbesc așa cum ați spus, în exclusivitate la dumneavoastră, pentru că oamenii merită să cunoască adevărul, iar adevărul este că trăim un climat de hărțuire constantă, cu amenzi absurde, cu proceduri abuzive care ne afectează familia. Atenție, să nu credeți că mă plâng și nu ne victimizăm. Dimpotrivă. Adevărul este că am primit foarte multe binecuvântări și foarte multă mângâiere în perioada aceasta. Comunitatea este vie, creștinii se ajută, se susțin între ei, colaborează. Așa cum spuneam, cred însă că e important ca oamenii să înțeleagă că nu vorbim doar despre un om care se află sub hărțuire constantă și persecuție instituțională și administrativă, ci și despre o familie care trăiește inevitabil efectele acestei acțiuni. care de altfel se ascunde sub masca democrației.

Proceduri, presiuni și dimensiunea administrativă

Dacă aș fi să mă gândesc mai mult, aș putea să spun că este vorba chiar de două familii de fapt, de familia noastră mică și de familia mare de aici. Este, de fapt, hărțuit, anulat, interzis, în continuare să fie supus unor presiuni care au depășit orice limite, în sensul că nu este lăsat să aibă o viață normală de tată. Sunt mai multe tipuri de proceduri. Cele legale sunt gestionate de avocații noștri. Eu însă mă ocup de la început de partea administrativă, de aceste amenzi cu controale și plângeri care continuă să apară la peste un an de la anularea alegerilor și care nu au nicio legătură cu alegerile sau cu legea cultelor.

