Incendiu în curtea școlii din Cristești. Au ars lemnele pentru încălzirea elevilor

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 10:08

Pompierii botoșăneni au fost solicitați să intervină, sâmbătă seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de lemne de foc din curtea școlii din localitatea Cristești.

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