Incendiu în curtea școlii din Cristești. Au ars lemnele pentru încălzirea elevilor

Pompierii botoșăneni au fost solicitați să intervină, sâmbătă seară, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de lemne de foc din curtea școlii din localitatea Cristești.
La fața locului s-au deplasat salvatorii din cadrul Detașamentului de Pompieri Botoșani și cei ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Cristești, cu trei autospeciale de stingere și un buldoexcavator.
Primii care au ajuns la locul intervenției au fost pompierii voluntari. Aceștia au constatat că ardeau aproximativ 20 de metri cubi de lemne de foc, existând pericolul ca flăcările să se extindă la întregul depozit, dar și la o clădire în care se afla centrala termică.
Pentru stingerea incendiului și înlăturarea efectelor acestuia, pompierii militari și voluntari au acționat mai bine de o oră.
În urma intervenției, au fost salvați aproximativ 100 de metri cubi de lemne de foc.
Cauza probabilă de producere a incendiului este în curs de stabilire.