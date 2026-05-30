George Simion și omul lui Trump, împreună la Cluj. Anunțul momentului

Noi ca gazde, ca conservatori europeni și reformatori ne am dorit să vă salutăm și să vă spunem bun venit în orașul Cluj-Napoca, un oraș al României și al Europei, plin de cultură, plin de istorie. Și ne bucurăm să fim cunoscuți în Europa și în lume.

Dragi prieteni din Europa și din Statele Unite, bine ați venit într-o regiune a Europei care încă mai crede că țările contează, că democrația încă mai contează și că identitatea contează. O Europă care încă mai crede - noi liderii politici ar trebui să răspundem în primul rând propriilor noștri cetățeni și nu unor structuri birocratice îndepărtate. Acesta este motivul pentru care suntem astăzi aici.

Aș vrea să mulțumesc secretarului nostru general, Antonio Giordane din Italia. Și să vă mulțumesc tuturor, dragi prieteni, care ieri ne-ați transmis gândurile voastre, salutările voastre și mesaje pentru ce s-a întâmplat ieri dimineață.

Un atac cu dronă în România, un atac care nu țintea România, Galațiul, ci țintea o civilizație antică, o civilizație antică unde atât români, cât și ucraineni trăiesc în pace, iar acum nu se mai pot bucura de pace în ultimii patru ani. Avem cetățeni români, acolo avem cetățeni europeni care au fost atacați de același virus care atacă peste tot, unde vedem totalitarism și dictatori. Un alt motiv pentru care ne-am reunit astăzi aici, în inima Europei și a României, este să apărăm lumea liberă, iar lumea liberă este compusă de-a lungul continentului nostru.

Problema este că, pe continentul nostru, oamenii simt din ce în ce mai mult că Europa se mișcă în direcția greșită. Ni se promite prosperitate, competitivitate, stabilitate. Dar, în schimb, foarte multe regiuni ale Europei devin economic din ce în ce mai slabe, dependente, deconectate politic de propria societate. Cetățenilor li se spune să rămână tăcuți, în timp ce industriile se prăbușesc, prețurile energiei explodează și întregi sectoare sunt sacrificate în numele experimentelor ideologice. Noi suntem împotriva acestei nebunii Green deal și noi ne dorim, pur și simplu, rațiune.

Ieri, drona putea fi doborâtă din F16, cele construite în Statele Unite... Costul rachetelor ar fi fost de milioane de euro, dar cineva a făcut un calcul greșit. Nu ar trebui să o doborâm. Dar cât costă, cât valorează viața unui cetățean? Pentru că o viață umană este același lucru, fie ea românească, ucraineană, italiană sau americană. Deci, trebuie să apărăm viața. Trebuie să apărăm pacea. Trebuie să apărăm raționamentul și libertatea de exprimare.

Trebuie să apărăm valorile care ne-au adus aici împreună din Italia până în Croația. Fiecare îngrijorare pe care o avem legată de migrație, suveranitate, cenzură sau scăderea economică este imediat dată la o parte de extremiștii de stânga. Dar adevărata întrebare pe care vreau să v-o pun tuturor astăzi, aici este cine a devenit extremist? Și vă întreb acum, dragi prieteni: cetățenii care cer granițe sigure și viața pe care să și-o permită economic, sunt extremiști? Antreprenorii care cer mai puțină birocrație, costuri mai mici la energie, sunt ei extremiști? Dar să le spunem familiilor care încearcă să își păstreze valorile și tradițiile sunt ele extremiste? Eu cred că extremiștii sunt în altă parte. Unele dintre elitele politice care au deschis Europa, vechiul continent, către migrație necontrolată, către atacuri asupra libertății de exprimare, către pedepsirea libertății economice cu reglementări fără limite, aceștia sunt extremiștii.