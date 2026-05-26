Femeie bătută de fostul soț, salvată de polițiști în Hunedoara. Agresorul a fugit în pădure și s-a ascuns într-o grotă

O femeie de 47 de ani din Hunedoara a fost salvată de polițiști după ce a fost găsită la volanul unei mașini, cu urme vizibile de violență pe față. Fostul soț al femeii fugise cu puțin timp înainte într-o zonă împădurită din apropierea Lacului Cinciș, după ce ar fi agresat-o.

Bărbatul a fost căutat ore întregi de peste 40 de polițiști și jandarmi și a fost găsit abia a doua zi, ascuns într-o grotă, cu mai multe obiecte asupra sa, inclusiv un cuțit.

Polițiștii au observat vânătăile în timpul unui control rutier

Potrivit Poliția Română, incidentul a avut loc în seara de 24 mai, în jurul orei 20:40, pe DJ 687 D, în comuna Teliucu Inferior.

Polițiștii Secției 5 Poliție Rurală Hunedoara au oprit în trafic un autoturism condus de o femeie de 47 de ani și au observat imediat că aceasta avea urme evidente de violență în zona feței.

În urma verificărilor, oamenii legii au aflat că femeia fusese agresată cu aproximativ două ore înainte de fostul soț, în timpul unui conflict izbucnit în comuna Toplița.

„În aceeaşi zi, în jurul orei 19:00, în timp ce se afla împreună cu fostul soţ, în vârstă de 48 de ani, în comuna Topliţa, pe fondul unui conflict verbal, ar fi fost agresată fizic de acesta”, au transmis polițiștii.

Bărbatul a abandonat mașina și a fugit spre pădure

Femeia le-a povestit anchetatorilor că, după agresiune, cei doi au plecat cu mașina spre Teliucu Inferior.

În apropierea unui filtru rutier instalat de polițiști, bărbatul a oprit autoturismul, a coborât și a fugit pe jos către zona împădurită din apropierea Lacului Cinciș. Femeia a rămas la volan și a fost oprită imediat de agenți.

Medicii au fost chemați la fața locului, iar victima a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Hunedoara pentru îngrijiri medicale.

În urma evaluării riscului, polițiștii au emis și un ordin de protecție provizoriu împotriva agresorului.

Peste 40 de polițiști și jandarmi au participat la căutări

Imediat după incident, autoritățile au început o amplă operațiune de căutare în pădurile din jurul municipiului Hunedoara și ale comunelor apropiate.

La acțiune au participat peste 40 de polițiști și jandarmi, fiind folosite inclusiv dispozitive cu termoviziune.

Căutările au continuat pe parcursul nopții, iar bărbatul de 48 de ani a fost găsit în după-amiaza zilei următoare, într-o zonă împădurită aflată lângă drumul forestier dintre Hunedoara și satul Batiz.

Agresorul se ascundea într-o grotă

Potrivit polițiștilor, bărbatul încerca să se ascundă în vegetația deasă și avea asupra lui mai multe obiecte folosite pentru a supraviețui peste noapte.

„Acesta se ascundea în vegetaţia deasă şi avea asupra sa mai multe obiecte folosite pentru a supravieţui peste noapte, inclusiv un cuţit, un monoclu, alimente şi obiecte de îmbrăcăminte, pe timpul nopţii ascunzându-se într-o grotă”, au precizat anchetatorii.

Bărbatul a fost dus la sediul Poliției Municipiului Hunedoara și reținut pentru 24 de ore.

El este cercetat pentru lovire sau alte violențe și amenințare și urmează să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Hunedoara cu propuneri de măsuri preventive.