Mihai Stoica, atac la Daniel Pancu: „Nu văd nicio logică în discursul lui”

Mihai Stoica a avut un discurs critic la adresa lui Daniel Pancu, apreciind totuși calitățile sale de antrenor, dar punând sub semnul întrebării modul în care acesta își formulează declarațiile publice.

Oficialul de la FCSB a spus că îl consideră pe Pancu un antrenor talentat și cu înțelegere bună a jocului, însă a subliniat că nu reușește să îi urmărească mereu logica din discurs.

„Am o părere foarte bună despre Pancu, chiar dacă nu are o experiență foarte mare ca antrenor. Are un talent real pentru meserie, dar nu reușesc să îi înțeleg întotdeauna discursul”, a spus Mihai Stoica.

Acesta a făcut referire și la o declarație a lui Pancu legată de un meci al naționalei U21, considerând-o lipsită de logică din punctul său de vedere și explicând că responsabilitatea pentru faza respectivă nu poate fi transferată exclusiv antrenorului.

Mihai Stoica a continuat ideea, susținând că într-o analiză publică este important ca antrenorii să fie mai ponderați în exprimare și să evite afirmațiile care pot fi interpretate ca lipsă de respect față de propriul staff sau jucători.

În final, oficialul FCSB a comparat situația cu modul în care ar fi fost interpretate propriile sale declarații, sugerând că reacțiile publice sunt adesea inegale în fotbalul românesc.