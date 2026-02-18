Curtea Constituţională reia dezbaterile asupra proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraţilor

Judecătorii Curţii au întrerupt discuţiile pentru a putea studia noi documente

Curtea Constituţională reia miercuri dezbaterile asupra proiectului de lege privind reforma pensiilor magistraţilor, după ce a amânat de cinci ori pronunţarea pe această temă.

La termenul precedent, judecătorii Curţii au întrerupt discuţiile pentru a putea studia noi documente depuse de instanţa supremă, prin care se solicită sesizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene.

Motivul invocat de Înalta Curte este că legea ar trata discriminatoriu magistraţii în raport cu alte categorii de beneficiari de pensii de serviciu şi că ar reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor.

Premierul Ilie Bolojan consideră că proiectul pensiilor magistraţilor este constituţional, iar o nouă amânare ar însemna să se pierdă atât bani europeni, cât şi încrederea în sistemul de justiţie.

Ilie Bolojan : Acest proiect a fost pregătit de guvern cu respectarea tuturor prevederilor constituţionale. Ţinând cont de deciziile pe careCCR le-a dat, ceea ce va decide Curtea, asta, sigur, rămâne de văzut. Eu sper, ca în al 12-lea ceas, să ia o decizie. Oricum, aşa cum am notificat Curtea Constituţională, mi s-a părut de bun simţ ca toţi să ştie în ce context se ia decizie. În condiţiile în care se amână, este foarte probabil că România să pierde cei 231 de milioane de euro care sunt reţinuţi din cererea de plată anterioră. Orice sumă pierdută pentru România, cred că nu este un lucru bun, mai ales că aceşti bani sunt sub formă de grant, nu sub formă de împrumut.

Premierul a mai spus că un anunţ oficial din partea Comisiei Europene privind pierderea celor 231 de milioane de euro este aşteptat la sfârşitul acestei luni. Şi preşedintele Nicuşor Dan a apreciat marți la RRA că această tergiversare nejustificată a afectat imaginea statului şi a Curţii Constituţionale, mai ales că un verdict era aşteptat încă din vară.