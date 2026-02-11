„Culisele Statului Paralel” – Vocea suveraniștilor se aude mai puternic ca niciodată
Anca Alexandrescu și „Culisele Statului Paralel” continuă lupta pentru adevăr, transparență și dreptul românilor de a-și decide singuri viitorul.
Ne-au acuzat că mințim când AM SPUS că vine criza economică, că vor crește taxele și impozitele, că vor tăia pensii și salarii, că vor concedia zeci de mii de români din toate domeniile.
Ne-au acuzat de conspirații când AM ARATAT că alegerile au fost anulate fără explicații clare.
Acum instituțiile oficiale ale Uniunii Europene și SUA arată negru pe alb că AM AVUT DREPTATE?
Realitatea Plus a avut dreptate. Culisele statului paralel și Anca Alexandrescu luptă în continuare pentru adevăr și binele țării. Suveranismul nu este un cuvânt gol. Este lupta pentru a nu depinde de alții.
Realitatea Plus este singura televiziune a poporului. Adevărul și vocea ta se aud doar la noi.
